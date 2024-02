REGIONALI: PIENONE PER IMPRUDENTE A FAGNANO ALTO, “PARCO SIRENTE VELINO MOTORE SVILUPPO SOSTENIBILE”

L’AQUILA – “Abbiamo promosso un modello di sviluppo basato su sostenibilità ambientale e crescita economica capace di incentivare il sistema dell’accoglienza. lo abbiamo fatto attraverso un’ampia partecipazione degli enti locali e della comunità intorno un’idea di futuro, di opportunità e di sviluppo economico e sociale delle comunità rurali che ruota intorno al Parco regionale”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente, Parchi e Riserve naturali, Emanuele Imprudente, candidato per la Lega Salvini Abruzzo, nell’incontro pubblico che si è svolto stasera a Fagnano Alto, presso l’ex chiesa di San Sebastiano da tre anni ristrutturata. “Un evento che ha fatto registrare una grande partecipazione in un clima di grande entusiasmo che da settimane accompagna la campagna elettorale del vice presidente”, dichiarano gli organizzatori.

Presenti, tra gli altri, il presidente del Parco regionale Sirente Velino Francesco D’Amore e l’avvocatessa aquilana Carla Mannetti, candidata per la Lega Salvini Abruzzo alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

“Politiche di crescita e tutela ambientale – continua Imprudente – scelte improntate allo sviluppo ecosostenibile della montagna e un’attenta programmazione che hanno mobilitato su questo territorio decine di milioni di euro di fondi comunitari. Investimenti strategici che hanno lo scopo di rivitalizzare ulteriormente il Parco naturale regionale, promuovendo politiche di sistema con le comunità locali”.

Il vice presidente ha illustrato gli ultimi investimenti della Regione Abruzzo erogati grazie all’accordo siglato nelle scorse settimane sui Fondi di coesione: “abbiamo finanziato con 10 milioni di euro di fondi FSC alcuni importanti progetti all’interno del perimetro del Parco, tra cui un invaso artificiale in località Campana, un’importante riserva idrica per la lotta agli incendi boschivi, ma anche da destinare all’irrigazione e con finalità ricreativa e sportiva a sostegno dello sviluppo turistico dell’area”.

E poi il piano strategico ‘Aroun Velino’. per una fruizione in sicurezza della montagna ed un sistema di rifugi diffusi, lungo l’esistente rete sentieristica, con l’obiettivo di incentivare il turismo naturalistico: “Investimenti strategici – spiega Imprudente – che hanno lo scopo di rivitalizzare ulteriormente il Parco naturale regionale, come la Green Community, progetto pilota in Italia, finanziata con 2 milioni di euro, che prevede piani di sviluppo sostenibile messi in atto a livello locale, come la gestione delle risorse del luogo per la produzione energetica, lo sviluppo del turismo sostenibile, l’integrazione dei servizi di mobilità a basso impatto ambientale, e l’industria a ‘rifiuti zero’.