REGIONALI: PIETRUCCI, “CENTRODESTRA DEL ROMANO MARSILIO HA FALLITO, IL 10 MARZO VINCIAMO NOI”

L’AQUILA – “Questo centrodestra del presidente Marco Marsilio che neanche vive in Abruzzo, ma a Roma, ha fallito, e sono certo che il 10 marzo a vincere sarà la coalizione unita dietro a un grande candidato come il professor Luciano D’Amico“.

A suonare la carica il consigliere regionale uscente del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, che attende solo l’ufficializzazione della sua candidatura per il terzo mandato alle prossime regionali. Assieme a lui sarà in corsa nel territorio aquilano la sindacalista Cgil esponente del Pd, Rita Innocenzi, il sindaco di Sante Marie ed ex assessore regionale, Lorenzo Beradinetti, il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e Antonio Ginnetti, segretario provinciale della Uil-Funzione pubblica. Nell’area peligna e dell’alto Sangro ci sarà Antonella Lagatta, consigliere comunale a Sulmona. Manca all’appello una seconda donna, per l’area Peligna o per la Marsica, ma in questo secondo caso dovrà fare un passo indietro uno dei tre uomini.

Osserva Pietrucci: “alle politiche del settembre 2022 in Abruzzo il centrodestra ha schierato anche l’ora premier Giorgia Meloni, nel collegio L’Aquila Teramo, e tutta la potenza di fuoco della maggioranza in Regione, ma alla fine dei conti ha preso il 48%, mentre le forze non della destra il 52%. Rispetto ad un anno fa il vento sta ulteriormente cambiando, il centrodestra ha mostrato il suo vero volto, e in Abruzzo non si può che esprimere un giudizio pessimo nei confronti di Marsilio e della sua giunta. In base dati, quelli dei 36mila posti di lavoro persi, delle 136.000 persone sotto la soglia di povertà, alla luce dei fondi persi con il Pnrr, e della sanità allo sbando ben diversa da quella immaginaria raccontata dal centrodestra. La verità è che ci vuole un anno per una visita specialistica, e se non hai i soldi per andare dai privati non convenzionati, rischi di morire”.

LA DIRETTA