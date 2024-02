REGIONALI: PIETRUCCI, “CENTRODESTRA NASCONDE SONDAGGIO CHE VEDE IN VANTAGGIO D’AMICO”

L’AQUILA – “Mi ha fatto sorridere il sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia, a cui hanno risposto solo 1.000 persone sulle 6.000 interpellate e che darebbe il romano Marco Marsilio al 54% contro l’abruzzese Luciano D’Amico al 46%. In realtà il centrodestra ha un altro sondaggio, che si guarda bene dal renderlo noto, che attesta invece un vantaggio di D’Amico. E questo spiega il loro crescente nervosismo”.

Ad assicurarlo, nell’intervista ad Abruzzoweb, è il consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, ricandidato alle elezioni regionali del 10 marzo.

“Le Idi di marzo riserveranno grandi sorprese – incalza Pietrucci -, e penso che il centro-sinistra vincerà le elezioni regionali. C’è un crescente entusiasmo intorno alle candidature del Partito democratico ma soprattutto intorno alle candidatura di Luciano D’Amico, che viene via via apprezzato e conosciuto. E ho infatti notizie che mi provengono proprio dal centrodestra che riferiscono di una grande preoccupazione, rafforzata dal sondaggio che preferiscono non tirare fuori. Non a caso però hanno scomodato la presidente del consiglio Giorgia Meloni che sarà qui in Abruzzo il 7 febbraio. E la dice lunga anche la passerella del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida nella Marsica, dove però è stato fischiato e contestato, per quel decreto spot che esclude da risarcimenti dei danni proprio l’agricoltura della Marsica, visto che il sostegno è limitato ai danni subiti dalla peronospora dal settore vitivinicolo”.

Conclude Pietrucci: “il vero sondaggio certifica quello che è il disprezzo verso la politica del governatore della Regione Abruzzo. Un presidente che tace sull’autonomia differenziata, a causa della quale la sanità pubblica rischia di essere privatizzata, e il diritto alla salute verrà garantito soltanto a chi avrà una carta di credito in tasca, e non a chi ha la tessera sanitaria. Ecco ci sono fondati motivi per ritenere che l’Abruzzo ha voglia di cambiamento”