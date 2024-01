REGIONALI: PIETRUCCI (PD), “SCHLEIN ACCOLTA CON ENTUSIASMO, BAGNO DI FOLLA NELLA MARSICA”

AVEZZANO – “Quella di oggi con la nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, è stata una giornata entusiasmante caratterizzata da un bagno di folla in tutti comuni della Marsica in cui siamo andati: in ogni incontro abbiamo registrato una grande voglia di cambiamento, un segnale chiaro e forte della bocciatura della gente nei confronti di questo governo regionale di centrodestra che ha fallito su ogni fronte, dalla sanità, ai trasporti, dalle aree interne, alla economia. Un fallimento confermato anche dai dati del Cresa che ha diramato indicatori in caduta libera, dalla occupazione alla crescita”.

Così Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd, eletto nella provincia dell’Aquila e ricandidato alle elezioni del prossimo 10 marzo, sulla visita nei comuni della Marsica della segretaria nazionalr dem, Elly Schlein.

“Anche il nostro candidato presidente, Luciano D’Amico è stato accolto con grande affetto e stima. Le istanze di cambiamento emerse in ogni comune e infine nell’atto conclusivo di Castello Orsini ad Avezzano, stracolmi di cittadini entusiasti fa diventare ancora più forte la nostra azione sul territorio per riportare il centrosinistra unito alleato al M5S al governo della Regione – spiega ancora Pietrucci -. Abbiamo girato diversi comuni tra cui Aielli, esempio virtuoso del modo in cui la cultura possa attrarre turisti e visitatori, il comune Celano, dove il nostro segretario è stato accolto con grande entusiasmo poi, nell’area est della Marsica, è stata la volta del virtuoso comune Sante Marie e poi ancora di Tagliacozzo, dove abbiamo toccato con mano la preoccupazione e la delusione per il declassamento del plesso ospedaliero da parte del centrodestra con la politica che sta vicino alla gente che però ha saputo opporsi a questa scelta drammatica per la comunità e per il territorio”.

Pietrucci sottolinea che la visita è proseguita nell’ospedale di Avezzano, “dove ci siamo imbattuti concretamente nelle problematiche della struttura e dei reparti sotto pressione, tra cui il pronto soccorso”.

“Anche nel caso del nosocomio di Avezzano siamo di fronte alla classica politica degli annunci del centrodestra perché il nuovo ospedale annunciato da anni non solo non ha visto la luce ma non ha nessun tipo di riscontro con carte oggettive. Al termine l’ipotesi di Castello Orsini che lancia la nostra campagna elettorale verso la vittoria contro una coalizione di destra, un sistema che deve andare a casa per il bene degli abruzzesi”.