REGIONALI: PIETRUCCI, “PER MARSILIO CONTAINER G8 COME COVID HOSPITAL, PAROLE VOLGARI E CATTIVE”

L’AQUILA – “Pensando di non essere visto, il presidente Marco Marsilio ieri, ad un incontro elettorale ha dato il peggio di sé. Davanti a una platea, in verità triste e assonnata, parlando della sanità ha osato dire che gli aquilani non si possono lamentare delle condizioni del San Salvatore perché prima di realizzare il Covid Hospital a Pescara, ‘loro hanno fatto il G8 all’Aquila'”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, ricandidato alle elezioni regionali del 10 marzo.

“Innanzitutto ‘Loro’ – sottolinea – non c’entrano niente, in realtà, perché quei container provvisori furono istallati dalla Protezione Civile, spostandoli dalla Maddalena, perché all’Aquila c’era stato il terremoto. Il terremoto: una cosa di cui Marsilio nemmeno si ricorda perché nel 2009 e negli anni successivi dormiva beatamente a Roma”.

“Questa comunque – aggiunge Pietrucci – è la struttura di cui parliamo: sono container! Gli aquilani li conoscono benissimo. La foto la mettiamo per Marsilio che evidentemente non sanemmeno di che parla. Invece, per fronteggiare la pandemia, con decine di milioni di fondi nazionali destinati all’intero Abruzzo, nel 2020 a Pescara si è realizzato questo nuovo ospedale, il cosiddetto Covid Hospital. Non so se qualcuno si accorge della differenza”.

“Dunque, se Marsilio si accontenta di definirmi ‘sciacallo scellerato’ perché difendo il sacrosanto diritto alla salute dei miei concittadini, sappia che quel suo insulto, per me è una medaglia al valore che mi appunto sul petto con orgoglio. Lui, invece, che si permette di prendere in giro gli aquilani paragonando i container del G8 al nuovo ospedale di Pescara e di offenderli dicendo queste volgari falsità, fra qualche giorno avrà modo di capire veramente che gli aquilani non sono fessi”, chiosa Pietrucci.