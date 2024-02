REGIONALI: PRESENTATI A L’AQUILA I CANDIDATI DELLA LEGA

L’AQUILA – Presentati oggi all’Aquila, alla presenza del vicepremier, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, ed il sottosegretario Masa e segretario regionale Luigi D’Eramo, i candidati del carroccio in vista delle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

TERAMO

Pietro Quaresimale, Simona Cardinali, Federica Cialini, Riccardo D’Ercole, Pamela Natoni, Francesca Persia, Mirco Vannucci

PESCARA

Vincenzo D’Incecco, Marcello Antonelli, Rita D’Andrea, Berardino Fiorilli, Maria Stefania Peduzzi, Corinna Sandias, Daniela Sulpizio

CHIETI

Sabrina Bocchino, Fabrizio Montepara, Nicola Argirò, Carmela Carfone, Mario Colantonio, Donato Amedeo Di Campli, Romina Di Cretico, Rocco Paolini

L’AQUILA

Emanuele Imprudente, Antonio Del Boccio, Carla Mannetti, Maria Matteucci, Eliana Morgante, Paolo Salutari, Patrizio Schiazza