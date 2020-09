REGIONALI: PROIEZIONI, A CENTROSINISTRA PUGLIA, TOSCANA E CAMPANIA, A CENTRODESTRA LIGURIA, VENETO E MARCHE

ROMA – Toscana e Puglia al centrosinistra, Marche e Liguria al centrodestra. In Veneto e in Campania i due governatori uscenti, Zaia e De Luca con vantaggi abissali. Sono i primi dati che emergono dalle proiezioni sulle Regionali dopo la chiusura dei seggi alle 15. Il che significa che centrodestra e centrosinistra fanno pari e patta, 3 a 3, con il centrodestra che però conquista le Marche. Si ha la conferma che il Movimento 5 stelle, è debole e non incide alle elezioni amministrative.

Gli scrutini sono in corso e secondo le prime proiezioni La7, in Puglia, una delle partite più attese e in bilico, il governatore uscente Michele Emiliano (centrosinistra) è al 46%, Raffaele Fitto (centrodestra) 40,1%.

In Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 73,5%, Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16,7%.

In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) è 43,8%, Susanna Ceccardi (centrodestra) è al 38,7%.

In Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) è dato al 53,5% , Ferruccio Sansa (Centrosinistra) al 39,5%

Nelle Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) (43,8%). Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi al 38,7%

In Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è 66,8%, il candidato del Centrodestra, Stefano Caldoro, solo al 19,2%.

In Valle d’Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) in base agli exit poll, il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%)

