REGIONALI PUGLIA, VENETO E CAMPANIA: VINCONO DECARO, STEFANI E FICO

ROMA – Partita chiusa in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre.

I dati certificano le nette vittorie di Roberto Fico in Campania, Alberto Stefani in Veneto e Antonio Decaro in Puglia.

In attesa dei dati definitivi, il quadro è chiaramente delineato sulla base delle proiezioni che assegnano Campania e Puglia ai candidati di centrosinistra e il Veneto al centrodestra.

Secondo la II proiezione del ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’, alle elezioni regionali in Puglia, Decaro è al 66,9% mentre il candidato di centrodestra Luigi Lobuono è al 31,7%. In Campania, Fico è al 58% mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al 36,5%. In Veneto’, Stefani è al 61,3%, il candidato del campo largo Giovanni Manildo è al 30,5% mentre Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6,2%.