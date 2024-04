REGIONALI: RICORSO CILLI, CONTESTATI 44 VOTI A ZAFFIRI E SORPASSO IN POSIZIONE UTILE PER SURROGA

MONTESILVANO – Potrebbe non essere detta l’ultima per Paolo Cilli, vicesindaco di Montesilvano, per poter rientrare come surrogato in consiglio regionale per Forza Italia, nel caso che Lorenzo Sospiri diventerà assessore. Dal riconteggio dei voti del 10 marzo era stata scavalcato in seconda posizione da Antonio Zaffiri, ex sindaco di Collecorvino, con 3.816 contro 3.797 preferenze, ribaltando l’esito dei dati usciti in prima battuta dalle urne, che vedevoano invece Cilli in vantaggio di 107 voti.

Ora, rivela il quotidiano Il centro, Cilli sta predisponendo un ricorso, contestando il decisivo riconteggio di una sezione di Moscufo, dove a detta di Cilli e dei suoi collaboratori, sarebbero state attribuiti erroneamente 55 voti a Zaffiri, senza i quali non ci sarebbe stato il sorpasso, essendo la distanza di appena 19 voti.