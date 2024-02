REGIONALI: ROSSI (FDI), “MIA ESPERIENZA NEL MONDO BANCARIO A DISPOSIZIONE DI CITTADINI E IMPRESE”

SULMONA – “A spingermi a candidarmi una forza politica seria affidabile come Fratelli d’Italia e il mio forte attaccamento al territorio, l’esigenza che ho sentito di mettere a disposizione della collettività la mia esperienza nel mondo bancario e imprenditoriale”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb, Maria Assunta Rossi, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, dal 2015 al 2023 e prima donna a guidare una banca in Abruzzo, candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 10 marzo.

Spiega Rossi, “la Regione Abruzzo guidata da Marco Marsilio in questa legislatura ha fatto passi importanti, ma la valle Peligna è da decenni che è un territorio martoriato, il nucleo industriale è un cimitero, e occorre ancora dispiegare le grandi potenzialità del comparto agricolo ed anche quelle del turismo, nella consapevolezza che la nostra è una terra fertile e bella”.

Aggiunge ancora Rossi, “conosco bene le problematiche perché da presidente della Bcc ha avuto un rapporto costante e quotidiano con il mondo delle imprese e delle professioni. Mi sento di poter affermare di avere le ricette giuste per restituire alla valle Peligna il posto che merita. Intanto oggi sono stata all’inaugurazione della risonanza magnetica all’ospedale di Sulmona. A conferma della ritrovata attenzione per questo territorio, e per il suo ospedale, che rappresenta un asset fondamentale anche nell’ottica complessiva dello sviluppo”.