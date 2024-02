REGIONALI: SABATO A BELLANTE INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI MARILENA ROSSI CON MARSILIO

BELLANTE – Ci sarà anche il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sabato 10 febbraio, alle 12, in Piazza Mazzini, a Bellante (Teramo), all’inaugurazione della sede elettorale di Marilena Rossi, candidata nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali di marzo 2024. Lo scorso novembre Marilena Rossi è stata eletta nuovamente a Presidente del Partito, di cui è alla guida provinciale, ininterrottamente, dal 2018. A Bellante Marilena vive ed ha un’azienda che porta il suo nome.

“Profondamente legata al suo paese, in cui affondano le radici della famiglia e delle prime esperienze politiche, Marilena ha voluto la sede della campagna elettorale che sta affrontando, proprio a Bellante, per sentirsi circondata dall’affetto dei suoi compaesani ma soprattutto per valorizzarne le qualità, mettendo al centro della sua proposta elettorale la sua terra”.