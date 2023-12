REGIONALI: SABATO CONFERENZE STAMPA FDI A PESCARA E CHIETI CON PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI

PESCARA – ll senatore e segretario regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, Etelwardo Sigismondi, ha convocato per sabato prossimo 9 dicembre, due conferenze stampa, distinte per territorio, per presentare i candidati alle elezioni regionali del 10 marzo 2024.

Gli appuntamenti sono fissati rispettivamente: alle ore 10.00 a Chieti, nella sala ex Giunta (III piano) della Provincia, in corso Marruccino, e alle 12.00 a Pescara, nella sala ‘Figlia di Iorio’ del palazzo della Provincia, in piazza Italia.

Per l’occasione, saranno presenti anche il presidente Marco Marsilio, e i parlamentari e vice coordinatori regionali Guido Quintino Liris e Guerino Testa.