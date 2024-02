REGIONALI: SABATO INAUGURAZIONE ALL’AQUILA DEL COMITATO ELETTORALE DI LUISA TAGLIERI (FORZA ITALIA)

L’AQUILA – Sarà inaugurata sabato, 17 febbraio alle ore 11, in Piazza Palazzo 8, all’Aquila, la sede del comitato elettorale di Luisa Taglieri, candidata al consiglio regionale per la provincia dell’Aquila nella lista di Forza Italia.

“Con molto piacere annuncio l’apertura di una sede elettorale anche nel capoluogo”, afferma Luisa Taglieri “Perchè per me è importante che tutta la provincia faccia squadra, per agire all’unisono nella sfida del rilancio dell’Abruzzo interno”.

Parteciperanno all’evento il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il coordinatore provinciale Gabriele De Angelis, il coordinatore cittadino Stefano Morelli, i candidati alle elezioni europee Antonella Ballone e Eliseo Iannini. Al termine dell’inaugurazione è previsto un aperitivo per tutti i presenti.