REGIONALI: SABRINA BOCCHINO (LEGA) A SAN SALVO, LA DIRETTA

SAN SALVO – Tappa a San Salvo (Chieti) questa sera per il tour di ascolto di Sabrina Bocchino, consigliere regionale, candidata con la Lega alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo.

“Il mio tour di ascolto, dalle aree interne alla costa della nostra splendida provincia, fa tappa a San Salvo. Una importante città che ospita grandi aziende ed è al centro di un notevole sviluppo turistico per l’intero territorio. Saranno con noi anche il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo e il commissario provinciale della Lega Maurizio Bucci. Confrontarci con una comunità alla quale abbiamo sempre riservato un particolare interesse sarà un momento cruciale di questa campagna elettorale”.