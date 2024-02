REGIONALI: SALUTARI (LEGA), “IMPRENDITORIA, TURISMO E CURA DEGLI ANZIANI”

SULMONA – “Ho deciso di candidarmi perché credo che l’impegno politico diretto sia fondamentale per realizzare azioni concrete e migliorare il nostro territorio. Solo scendendo in prima linea possiamo affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria, del turismo e della cura degli anziani in Abruzzo”.

Così in una nota Paolo Salutari, 42enne imprenditore di Sulmona, candidato della Lega alle elezioni regionali del 10 marzo.

” Il turismo è un pilastro essenziale per la nostra regione – spiega ancora Salutari -. Intendo promuovere le nostre eccellenze culturali, enogastronomiche e naturali, portando avanti iniziative che rendano l’Abruzzo una meta imperdibile. Il turismo è un pilastro fondamentale per la nostra regione. Intendo promuovere le bellezze naturali, culturali e gastronomiche dell’Abruzzo. Pianifico iniziative per valorizzare i borghi e sostenere eventi culturali . Valorizzeremo i prodotti tipici portandoli al mondo come simboli della nostra autenticità”.

Per quanto riguarda poi l’economia e il sociale, il candidato prosegue: “intendo istituire programmi di incentivazione economica mirati ai piccoli comuni, agevolando la creazione di imprese locali e migliorando le infrastrutture. Proporrò anche politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di queste aree, promuovendo turismo sostenibile e creando così opportunità di crescita per i residenti. E anche la cura degli anziani è una priorità. Mi impegnerò per garantire servizi efficienti, sviluppando strutture dedicate e sostenendo programmi di inclusione sociale. Voglio assicurare che ogni anziano possa invecchiare in un ambiente sicuro e accogliente, rispettando il loro contributo alla nostra comunità”.