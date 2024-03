REGIONALI: SALVINI, “ABRUZZO PIU’ FORTE CON LEGA AL GOVERNO”

PESCARA – “In questi cinque anni di Lega al governo, l’Abruzzo l’ho girato in lungo e in largo, e ho trovato un Abruzzo più forte, più sicuro, più moderno, con più lavoro e quindi conto che domenica venga riconosciuta dagli abruzzesi la concretezza, i fatti, la riforma sanitaria, la difesa del mondo agricolo”.

Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, questa sera al PalaBecci presso il porto turistico di Pescara partecipando ad un evento a sostegno del presidente uscente Marco Marsilio in vista delle elezioni regionali di domenica 10 marzo.

“Sono contento – ha proseguito – e penso che il centrodestra vincerà con la Lega determinante. Sull’Abruzzo non ho avuto mai nessun dubbio e penso che domenica sera qualcuno sarà contento e poi da lunedì già in ufficio, e qualcuno a sinistra magari aspetterà i prossimi cinque anni. In democrazia funziona così”.