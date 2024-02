REGIONALI: SALVINI ALL’AQUILA PER PRESENTARE I CANDIDATI DELLE LISTE PROVINCIALI DELLA LEGA

L’AQUILA – Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sarà l’8 febbraio alle 17,30 all’Aquila per presentare i candidati delle quattro liste provinciali alle elezioni regionali di marzo. L’incontro si terrà presso i locali di Villa Giulia, in via Giovanni di Vincenzo 30.

Ad annunciarlo è il segretario regionale della Lega Abruzzo e Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo. “Abbiamo costruito liste – sottolinea D’Eramo – con candidature di altissimo livello politico e professionale. Tutti i nostri candidati hanno forti i valori dell’appartenenza, della coerenza e del rispetto del voto”.