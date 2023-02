REGIONALI, SALVINI: “ASTENSIONISMO E’ BOCCIATURA PER TUTTI”

MILANO – “Mi interessa parlare a chi non ha votato perché quella è una bocciatura per tutti. E dobbiamo capire come restituire fiducia e appassionare coloro che a Roma e Milano hanno fatto altre scelte”.

Così il segretario leghista, il ministro delle Inftrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. “Sono consapevole che tanta gente non è andata a votare ma penso che in piccolo il lavoro dei ministri della Lega al governo sia stato apprezzato e ricompensato. In soli quattro mesi in alcune province la Lega ha addirittura raddoppiato il voto delle Politiche”, aggiunge.