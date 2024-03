REGIONALI: SALVINI, “IN ABRUZZO PER LEGA OTTIMO RISULTATO A DUE CIFRE”

L’AQUILA – ”In Abruzzo si vota domenica e conto che il centrodestra vinca e non di poco, e che la Lega abbia un ottimo risultato, almeno a due cifre”.

Così il vicepremier Matteo Salvini a Torino, a margine della firma di un protocollo per le opere di accompagnamento alla Torino-Lione.

“In Abruzzo si vince e la Lega avrà un ottimo risultato, ci scommetto un caffè. Non di più perché la pressione non mi permette altro. Sarà un dato regionale, ma molto buono per la Lega e per il centrodestra”, ha aggiunto.