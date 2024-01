REGIONALI: SALVINI, “SOLINAS? CHI E’ BRAVO VA RICANDIDATO, MA PRIORITA’ E’ COALIZIONE UNITA”

ROMA – “Un sindaco e un presidente di Regione uscente, se hanno ben lavorato, vanno ricandidati, poi la coalizione unita del centrodestra scelta dagli italiani viene prima di logiche di partito personali, decideremo assieme”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta il dibattito sulla ricandidatura alla guida della Regione Sardegna del presidente uscente, Christian Solinas, a margine della sua visita all’Università di Benevento al convegno “Sicurezza stradale, un impegno per la legalità”.

Una questione quella sul candidato in Sardegna che ha già creato crepe nel centrodestra e che rischia di minare i rapporti da Lega e Fratelli d’Italia, rimettendo in discussione anche la partita in altre Regioni, compreso l’Abruzzo, dove il presidente Marco Marsilio, di FdI, è in cerca del secondo mandato.

Il ministro, alla domanda dei cronisti se Solinas sia ancora il candidato della Lega nonostante l’inchiesta a suo carico risponde: “Io sono a processo e rischio 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi, se politica va al tempo che vorrebbe una certa magistratura, smette di fare politica”.

Sull’ipotesi di giustizia a orologeria su Solinas, Salvini dice: “Non commento, diciamo che al Paese servirà la riforma della giustizia velocemente, è urgente”.