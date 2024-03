REGIONALI: SANGIULIANO, “QUESTA REGIONE NON PUO’ TORNARE NELLE MANI DEI COMUNISTI”

L’AQUILA – “Sono felice di essere qui perché so di essere tra gente davvero autentica, non vado nei luoghi dove c’è quella tipologia antropologica chiamata radical chic”.

Così il ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano all’Aquila per la chiusura della campagna elettorale del ricandidato presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di FdI.

“Il Pd – ha attaccato il ministro – sta frignando perché ho messo 200 milioni di euro per la cultura, tra Pnrr, musei, per non parlare della ricostruzione del teatro dell’Aquila aree archeologiche, chiese importanti. L’Abruzzo è la regione di Benedetto Croce e dei fratelli Spaventa, fondatori della Destra storica. Questa regione non può tornare indietro, non può tornare nella palude del Pd, non può tornare nelle mani dei comunisti, perché sono ancora comunisti radicati una ideologia nefasta”.

“Frignano perché io ho destinato risorse per la cultura, e che devo fare, devo dare i soldi ai loro amichetti registi che fanno film per 14 spettatori, milioni di euro per i soliti registi che organizzano la solita terrazzata romana con la erre moscia, se si sentono superiori ci guardano dall’alto in basso”.