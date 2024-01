REGIONALI: SANTANGELO INAUGURA COMITATO ELETTORALE, GASPARRI A L’AQUILA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming di Abruzzoweb dell’inaugurazione del comitato elettorale di Roberto Santangelo, vice presidente vicario Consiglio regionale e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo per Forza Italia.

L’appuntamento è alle ore 18:30, presso i locali al piano terra dell’Hotel Azzurro, ex Bar Tropical, in via Giovanni di Vincenzo 2, L’Aquila.

Saranno presenti il senatore Maurizio Gasparri, il deputato e coordinatore regionale Nazario Pagano, il presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri.