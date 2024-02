REGIONALI, SCHLEIN IN ABRUZZO, “AREE INTERNE SIMBOLO DI RESILIENZA, NESSUNO VA LASCIATO INDIETRO”

TERAMO – La segretaria nazionale del PD Elly Schlein è arrivata puntuale alle 9 a Castelli in provincia di Teramo, per sostenere la campagna elettorale del candidato presidente alla regione Abruzzo Luciano D’Amico.

Dopo aver visitato il locale Museo della ceramica e una bottega artigiana di maioliche, Schlein ha rilasciato questa dichiarazione: “Siamo a Castelli per costruire un futuro migliore per l’Abruzzo insieme a Luciano D’Amico. Ci piace farlo attraversando le aree interne, che sono simbolo di resilienza e di speranza. Per non vederle spopolate bisogna che non manchino i servizi e le opportunità, soprattutto per i giovani. Qui abbiamo una storia straordinaria legata alle maioliche che ha portato Castelli e l’Abruzzo in tutto il mondo. La si coltiva ancora, bisogna supportarla e non darla mai per scontata. Allo stesso tempo bisogna puntare sull’istruzione di qualità. So che qui c’è un liceo del design che è un’eccellenza, bisogna lavorare per non lasciare nessuno indietro, e questo è uno dei fulcri del programma di Luciano D’Amico: riportare le aree interne al centro del dibattito politico del paese, perché se non si sta attenti a quello che accade qui, i problemi poi arrivano anche a valle”.

“Non dimentichiamo però che i Comuni da soli non ce la fanno e hanno bisogno di una Regione che li ascolti di più e che li aiuti semplificando, ad esempio sulle pratiche relative alla ricostruzione. Noi siamo qui insieme a Luciano D’Amico per accogliere i loro bisogni e per far voltare pagina all’Abruzzo, per avere un’amministrazione regionale che sia finalmente al fianco delle persone, che ascolta e non si chiude in se stessa, che non prende ordini dai partiti romani”, ha aggiunto.