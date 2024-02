L’AQUILA – Manca solo il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, ma sono già venuti almeno una volta i leader nazionali per le regionali del prossimo 10 marzo in Abruzzo e oggi è prevista la terza visita del segretario del Pd Elly Schlein.

Due schieramenti si contrappongono con alleanze stabilite da tempo e senza polemiche: da un lato Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, già deputato, che cerca il bis dopo 5 anni, e dall’altro l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico, alla guida di un campo largo di centrosinistra, quello definito un laboratorio politico.

La premier Giorgia Meloni lo scorso 7 febbraio all’Aquila ha di fatto inaugurato la campagna elettorale firmando con Marsilio l’Accordo con l’Abruzzo sui fondi FSC, confermando la sua vicinanza alla Regione perché si tratta di “un territorio a cui sono molto legata”, “sono stata “eletta qui come parlamentare”. Non solo: ha confermato che il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara si farà.

Sul tema degli investimenti ha parlato, sempre nel capoluogo regionale, anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini: “Ho messo mano sull’autostrada A24, ci abbiamo messo un anno, ma abbiamo riportato un po’ di ordine”. Salvini ha anche annunciato che nei prossimmi giorni farà tappa nelle altre tre province abruzzesi.

La Schlein a Teramo qualche giorno dopo ha parlato di un Marsilio che ‘prende ordini da Roma’, mentre si è detta convinta che “la straordinaria di Luciano D’Amico dimostra che il campo largo si può fare”. Ha puntato soprattutto sull’ambiente parlando del “nefasto taglio della Riversa regionale del Borsacchio”, ridimensionata dal Consiglio regionale in una notte.

Molta fiducia invece in Forza Italia. Scalda i motori Antonio Tajani che parla di sondaggi favorevoli: “Dal 12% in su. Perché no, magari arrivare al 15. Abbiamo delle liste formidabili, Forza Italia è in crescita ovunque. Un sondaggio di Repubblica l’altro giorno ci dava al 10% a livello nazionale. In Abruzzo si può arrivare anche al 15%”.

Sia il governatore uscente che lo sfidante hanno puntato molto sulle liste civiche di supporto al candidato. Ma si sa che entrambi sono soddisfatti: “Una lista molto forte. Una bella lista, fatta di persone con diverse esperienze. Persone che vengono dalla politica e alcune anche da una politica distante dalla mia tradizione e dalla mia parte e questo mi inorgoglisce perché vuol dire che sono persone che sono state convinte, alla prova dei fatti, della bontà della nostra azione e che oggi mettono la loro faccia accanto alla mia”, ha detto infatti Marsilio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI SCHLEIN

Il programma della giornata prevede l’arrivo alle ore 12:30 al belvedere di Vasto (viale Rimembranza 3) per un approfondimento sulla variante alla SS16; alle 12:45 Schlein sarà davanti all’asilo nido “Carlo Della Penna” (via Madonna dell’asilo) per un punto stampa e successiva visita della struttura in cui stanno cominciando i lavori di riqualificazione grazie a un progetto finanziato con fondi del PNRR.

Alle 14:10 la segretaria si sposterà alla marina di San Vito chietino (via Lungomare sud Ericle D’Antonio) per una visita alla Via Verde; saranno presenti anche il presidente della Provincia, i candidati alla Regione e i rappresentanti di alcune associazioni per discutere dell’emendamento “Casta dei trabocchi” approvato dal centrodestra in Consiglio regionale.

Elly Schlein muoverà poi alla volta dell’ospedale di Lanciano (via del Mare 2) dove arriverà alle ore 15 per un incontro con una delegazione di medici e operatori del CUP. A seguire, sempre a Lanciano, è previsto un confronto con le forze sindacali e datoriali nella sede del partito (via Piave 67) sui temi del lavoro, con particolare riferimento all’automotive, al distretto industriale della Val di Sangro e alla sicurezza.

Alle ore 17 la segretaria arriverà a Guardiagrele (via Cavalieri 71) per un presidio davanti alla scuola che ha subìto il taglio della dirigenza ed è stata oggetto di accorpamento. Tappa successiva alle ore 18:10 a Ortona (largo Farnese 1) dove si terrà un incontro con gli operatori agricoli per discutere della crisi che sta interessando il settore.

L’ultimo appuntamento è previsto alle ore 20:30 a Francavilla al mare a Palazzo Sirena (lungomare J.F. Kennedy) per un’iniziativa pubblica a conclusione della giornata.