REGIONALI: SCIMIA (FDI), “SARDEGNA FUOCO DI PAGLIA, CONTENTI CHE PD ABBIA SCOPERTO DOV’E’ L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “In Abruzzo non rischiamo nulla, il caso Sardegna è un fuoco di paglia che siamo pronti a spegnere. Siamo contenti che oggi il Pd e il centrosinistra abbiamo scoperto dov’è l’Abruzzo. Noi siamo convinti del grande lavoro fatto in questi anni, portiamo avanti le ultime ore di campagna elettorale con serenità”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila, a due giorni dalle regionali del 10 marzo in Abruzzo.

“Per Fratelli d’Italia e per tutto il centrodestra è stata una campagna elettorale molto emozionante, abbiamo affrontato temi importanti per la città dell’Aquila e per la regione”, ha detto Scimia.

“La filiera di Fdi – ha aggiunto – è stata decisamente determinante e risultati sono sotto gli occhi di tutti. La nostro premier Giorgia Meloni è stata eletta in questa circoscrizione, la Regione è stata ben governata da Marco Marsilio e la città dell’Aquila dal sindaco Pierluigi Biondi, questa sinergia ci ha portato davvero tanto. Basti citare, tra le ultime cose, lo stanziamento dei Fondi Fsc, con l’accordo siglato nel capoluogo regionale da Meloni e Marsilio. Più in generale anche lo storico provvedimento che ha portato al riordino della rete ospedaliera, atteso da oltre 20 anni. Sono tanti i risultati raggiunti nonostante i difficili anni della pandemia”.