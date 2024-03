REGIONALI: SCINTILLE SU SANITA’ E INFRASTRUTTURE, OGGI ARRIVANO SALVINI, BERNINI, LUPI E BOSCHI

L’AQUILA – Con gli occhi dell’Italia puntati addosso è arrivata l’ultima settimana di campagna elettorale per le regionali abruzzesi, e i toni si accendono sempre di più.

Proseguono le discese in campo nell’arena elettorale dei big nazionali a supporto del presidente della Regione uscente, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, candidato della coalizione del centrodestra, o del candidato del campo largo del centro-sinistra, il professor Luciano D’Amico.

Solo oggi, Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anna Maria Bernini, di Forza Italia, Ministro dell’Università e Ricerca Presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e per il centrosinistra, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Nuovo fronte dello scontro quanto affermato da Marco Marsilio nei confronti dello sfidante sulla sanità, “D’Amico è un bugiardo che ci fidati in maniera strumentale lo stimo che dice bugie è facile fare lo sciacallo sul pronto soccorso e sulle liste d’attesa dietro la faccia il professore compassato c’è la vecchia classe dirigente del Pd”.

Ha conquistato la ribalta nazionale la seccata reazione di Marsilio (“chi se frega”, “voi non fate giornalismo”, “si tolga di mezzo”), a Salvatore Gulisano, giornalista inviato della trasmissione di La7 Piazza Pulita.,

Secca e sprezzante la reazione del Partito democratico che ha snocciolato i dati dell’Agenzia sanitaria regionale per cui la mobilità passiva ha superato i 108 milioni di euro l’anno e secondo cui le prestazioni sanitarie sono calate di 25. 000 negli anni del centrodestra.

Ieri l’affondo del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte contro il governatore uscente “Non si può guidare una regione in smart working”, riferendosi alla ‘romanità’ di Marsilio contrapposta alla ‘abruzzesità’ dello sfidante D’Amico.

Sul raddoppio della Roma-Pescara ha poi detto: “Io mi sarei vergognato da presidente del Consiglio, a qualche giorno dal voto, a rifinanziare un definanziamento che era stato colpa del Governo”.

Sulla sanità ha replicato l’assessore alla salute Nicoletta Verì, ex Lega, ora ricandidata nella lista Marsilio presidente, citando i dati della Corte dei Conti secondo i quali la mobilità passiva si è ridotta in Abruzzo al 20%, e liste di attesa sono aumentate fatalmente non solo in Abruzzo, con la crisi della pandemia, ma ora, ha assicurato si sta tornando nella normalità.

Ieri si è registrato anche il botta e risposta tra Marsilio e la neo presidente della Sardegna: “Alessandra Todde in Abruzzo per aiutare D’Amico? Avrei preferito vederla quando era sottosegretario alle attività produttive e bisognava risolvere i problemi delle nostre aziende, ma il governo non ci ha dato una mano”.

Immediata la replica: “”Marsilio mi attacca dicendo che ero assente da sottosegretaria? Dovrebbe chiederlo ai sindaci abruzzesi, alle parti sociali, ai lavoratori del territorio che ho incontrato e ricevuto tutte le volte che ho convocato i tavoli di crisi al MiSE”.

Veniamo dunque ai big oggi in Abruzzo.

Matteo Salvini, alle ore 11.30 sarà ad Avezzano, all’Astra Multiplex, per incontrare cittadini, amministratori e i candidati della Lega del collegio dell’Aquila, alle elezioni regionali del 10 marzo. Nel pomeriggio, si sposterà a Barisciano. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune. Saranno presenti il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai, il vice presidente della Regione Abruzzo e candidato alle regionali Emanuele Imprudente e Carla Mannetti, anche lei candidata alle elezioni del 10 marzo

Sempre oggi sarà a L’Aquila Anna Maria Bernini, di Forza Italia, Ministro dell’Università e Ricerca alle ore 11:30, presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore per incontrare i giovani medici della Scuola di Specializzazione in Pediatria, di nuovo attiva dopo la chiusura nel 2017. All’incontro saranno presenti Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale e presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, Ferdinando Romano, direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila.

Alle 12:15 Bernini sarà in visita all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e a Navelli alle 16.30, a sostegno di Paolo Federico, candidato al consiglio regionale con Forza Italia.

Il residente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, torna in Abruzzo oggi e domani 3 marzo, partecipando ai seguenti appuntamenti elettorali: oggi alle ore 19:30, Sulmona, sarà al Manhattan Village Hotel, all’evento promosso dal consigliere regionale uscente e ricandidata con Noi Moderati, Marianna Scoccia.

Domenica 3 marzo, alle ore 11:00 sarà a Crecchio, all’Auditorium Santa Maria da Piedi, ad un incontro pubblico a sostegno del candidato Valentino Di Carlo, coordinatore provinciale di Chieti, di Noi Moderati. A seguire, alle ore 17:30, sarà a Teramo, a Villa Bianca, in contrada Villa Tofo S. Eleuterio, alla chiusura della campagna elettorale del candidato Dodo Di Sabatino,

alla quale parteciperanno tutti i candidati della lista di Noi Moderati della provincia di Teramo. Sarà presente Marco Marsilio. Durante il tour, il presidente Lupi sarà accompagnato dal Coordinatore regionale di Noi Moderati in Abruzzo, Paolo Tancredi.

La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi è oggi in Abruzzo a sostegno della lista dei Riformisti e Civici, nata dall’iniziativa politica di Italia Viva e Socialisti in Abruzzo. Il programma prevede, alle ore 10, una visita aziendale alla Tekné di Ortona, seguita da un caffè al bar Alikè, alle 11, a sostegno della candidata Sonia Albanese. A mezzogiorno, la parlamentare sarà a Lanciano, al Caffè del corso e la giornata terminerà a Sulmona, dalle 17.30, per un’iniziativa pubblica allo Spazio Pingue di via Lamaccio.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, sarà all’Aquila il 4 marzo. e lo stesso giorno sarà al centro spaziale del fucino Adolfo Urso, di Fdi, ministro delle Imprese e del made in Italy.

Per il centrodestra, il 5 marzo, per chiudere insieme, come fatto in Sardegna, la campagna elettorale, ci saranno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di Fdi, che tra le altre cose è stata eletta deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, assieme a Matteo Salvini, e Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

Lo stesso giorno è prevista la visita in Abruzzo di Niki Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

Il 6 marzo è prevista la visita dell’ex ministro e segretario del Partito democratico ed ex presidente dell’Emilia Romagna, Pierluigi Bersani per sostenere la candidata del Partito democratico nel collegio provinciale dell’Aquila, la sindacalista Cgil, Rita Innocenzi. Per il 6 marzo si prevede anche una visita del senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, ma manca ancora l’ufficializzazione.

La leader del Partito democratico, Elly Schlein, più volte in Abruzzo nella passate settimane, sarà a Pescara il 7 marzo e altre date saranno annunciate a breve.