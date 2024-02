REGIONALI: SCIRE’, PATTO CON TORRICELLA PELIGNA ED I PAESI DELLA MAIELLA, “DOCUMENTO APERTO”

TORRICELLA PELIGNA – “Un documento aperto, dove ho cercato di centrare i bisogni più importanti, le mancanze da colmare, le priorità del territorio montano. Mi farò portavoce delle esigenze del territorio montano, dei bisogni e delle necessità, parlando con le istituzioni ed i cittadini”.

Così, in una nota, Chiara Scirè, di Torricella Peligna (Chieti), candidata con Forza Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

Di seguito la nota completa con il programma.

Sanità

potenziamento dell’ospedale di Casoli

potenziamento dei punti 118 e primo intervento

ripristino visite specialistiche presso i poliambulatori dell’area montana

presenza del medico in ambulanza

potenziamento della medicina territoriale montana

Turismo

rafforzare il collegamento costa – montagna

collaborazione con l’Università per la progettazione e ristrutturazione di monumenti, chiese e strutture abbandonate o che necessitano di interventi strutturali (es. Madonna delle Rose, casa di John Fante…e altre strutture e chiese dei paesi sopra indicati)

creazione dei musei della Brigata Maiella

Informazione

ripristino del servizio dei quotidiani nazionali

Istruzione

revisione alla condizione dei parametri numerici relativi alla costituzione delle classi scolastiche della zona montana

Infrastrutture

reperimento fondi strade: sia quelle che congiungono più frazioni, sia quelle che sono situate all’interno dei centri abitati, ovvero che attraversano – in qualsiasi modo – i centri abitati medesimi.

reperimento fondi per struttura geodetica finalizzata ad eventi (sportivi, culturali e musicali)

– edilizia residenziale pubblica Erp (case popolari): più trasparenza, velocità e condizioni abitative dignitose

Mobilità

mobilità agevolata e gratuita per pendolari, studenti, famiglie con Isee basso

Varie

aiuti economici alle associazioni

abbassamento – abbattimento della tari per chi adotta un cane abbandonato

…Continuate voi!