REGIONALI: SI PARLA DI AUTISMO CON VERZULLI NEL COMITATO ELETTORALE AQUILANO DI SANTANGELO

L’AQUILA – È convocata per venerdì 23 febbraio alle ore 10:00 nel Comitato Elettorale di Roberto Santangelo, via Giovanni Di Vincenzo,2 all’Aquila una conferenza stampa sul tema dell’autismo.

Saranno presenti il candidato alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 Roberto Santangelo (Forza Italia) e Dario Verzulli presidente di Autismo Abruzzo Onlus, associazione che porta avanti un’attività costante per rappresentare le necessità e i diritti delle persone con autismo.

La conferenza sarà l’occasione per approfondire le tematiche legate all’assistenza sanitaria, all’inclusione nel mondo scolastico, all’inserimento nel mondo del lavoro, al durante e dopo di noi, per sensibilizzare sulle problematiche affrontate quotidianamente dalle famiglie e fare proposte per migliorare i servizi di competenza regionale.