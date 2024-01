REGIONALI: SIGISMONDI, “BONACCINI ATTACCA GIORNALISTA DOPO DOMANDA SU SUPERBONUS, D’AMICO TACE”

CHIETI – “Esprimo la mia piena solidarietà al giornalista e direttore della testata abruzzese ‘Chiaro Quotidiano’, Michele D’Annunzio, e all’intera redazione, per l’attacco verbale subito ieri a Vasto, durante un’intervista, da parte del presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini“.

A ascriverlo è il senatore e segretario regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, Etelwardo Sigismondi.

“Ciò che è accaduto è sconcertante, poiché il giornalista è stato attaccato semplicemente per aver posto legittime domande riguardo il Superbonus, tematica di grande interesse per molte aziende e famiglie abruzzesi. Evidentemente è imbarazzante per gli esponenti del Pd rispondere a domande riguardanti questa materia: una legge che, con la loro complicità politica, ha portato a gravi conseguenze, anche in Abruzzo, per imprese, lavoratori edili e famiglie, mettendo a repentaglio i conti dello Stato. Forse il presidente Bonaccini immagina una stampa asservita alla politica, orientata solo a porre domande concordate, tanto più che si è anche permesso di mettere in dubbio la qualità del giornalismo offerto dai professionisti dell’informazione di ‘Chiaro Quotidiano’ i quali, in barba alle insinuazioni di Bonaccini, svolgono ogni giorno un lavoro eccellente per il territorio”.

Prosegue Sigismondi: “Quanto accaduto deve far riflettere anche perché si è svolta di fronte all’indifferenza del candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra, Luciano D’Amico, del segretario regionale abruzzese del Pd, Daniele Marinelli, e del sindaco di Vasto, Francesco Menna, i quali hanno preferito rimanere in silenzio, a tratti sorridendo, anziché difendere la libertà di stampa e il giornalista coinvolto. La reazione scomposta di Bonaccini evidenzia ancora una volta il nervosismo per la campagna elettorale in corso per le elezioni regionali, soprattutto dopo il recente sondaggio che mostra il loro candidato D’Amico in una posizione sfavorevole rispetto al presidente Marsilio e con il Pd in grave crisi e addirittura superato dal Movimento 5 Stelle”.