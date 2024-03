REGIONALI: SIGISMONDI (FDI), “DATI ASSOLUTAMENTE POSITIVI”

PESCARA – “Dati assolutamente positivi che rispettano le proiezioni di questi minuti e che vanno a cristallizzare una tendenza che commentiamo sempre con la solita cautela. Aspettiamo con fiducia il responso delle varie sezioni ma sicuramente si sta delineando un quadro che, se confermato, dà in netto vantaggio il centrodestra”. Lo ha detto il senatore Etelwardo Sigismondi, coordinatore di FdI in Abruzzo, in collegamento con RaiNews24 dal comitato del candidato Marco Marsilio a Pescara.