REGIONALI: SIGISMONDI, “MARSILIO HA DATO SPERANZA AD ABRUZZO, DA STAGIONE PROMESSE A CONCRETEZZA”

L’AQUILA – “La nostra missione è riconfermare il centrodestra e Marco Marsilio, presidente che ha dato speranza agli abruzzesi, ha fatto crescere il territorio, e lo dicono tutti indicatori economici come quelli relativi all’export e all’occupazione. Con lui l’Abruzzo è tornata una regione centrale in Italia, e si è passati dalla stagione le promesse a quella della concretezza”.

A suonare la carica di selezione del 10 marzo è il segretario regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Etel Sigismondi, nell’intervista streaming ad Abruzzoweb.

“Una ragione in più per la conferma del centrodestra – prosegue Sigismondi – è dare continuità, è quella di conservare la sinergia con il governo nazionale. Non sono un caso i ben 1,2 miliardi ottenuti per sanità, turismo, ambiente, imprese e competitività. E si potrebbero fare tanti altri esempi. Una nuova opportunità potrà essere offerta dalla Zona economica speciale unica, grazie alla quale le agevolazioni fiscali e altri strumenti non saranno più circoscritti in Abruzzo in soli 1.700 ettari, ma tutti e 305 i comuni”.

“Infine una stoccata al deputato Luciano D’Alfonso che ha messo in forte dubbio l’attendibilità dei sondaggi che danno il centrodestra in netto vantaggio.

“Il centrosinistra quando vede la verità, storce il naso. Ma la verità è che è tangibile la voglia di centrodestra, e i sondaggi non fanno che confermarlo. Voglio ricordare che negli ultimi giorni sono usciti ben quattro sondaggi, e guarda caso l’unico che registra un testa a testa è quello commissionato dal Partito democratico. Gli altri attestano un forte vantaggio per il centrodestra”.

