REGIONALI: SINDACO DI PAGLIETA CONTRO MARSILIO E CAMPITELLI, “QUI NO A PROPAGANDA ELETTORALE”

PAGLIETA – Diventa un caso politico elettorale la visita che nel primo pomeriggio il presidente della Regione Marco Marsilio ha fatto al Comune di Paglieta (Chieti), accompagnato dall’assessore regionale Nicola Campitelli, e dall’assessore al Comune di Casalbordino Carla Zinni, entrambi candidati alle Regionali con Fratelli d’Italia.

Il sindaco Ernesto Graziani, a sua volta candidato alle Regionali di marzo nella lista del Pd a sostegno di Luciano D’Amico, ha dunque chiesto a Marsilio quale fosse il motivo di tale visita, se istituzionale o politica, come riporta l’Ansa.

E alla risposta che si trattava di visita istituzionale, Graziani ha chiesto chiarimenti, essendo ormai in corso la campagna elettorale per le regionali 2024 e ritenendo a suo dire l’evidente finalità elettorale della visita, confermata dalla presenza della candidata di Fratelli d’Italia, li ha “invitati a uscire da un luogo istituzionale dove non può essere esercitata alcuna forma di comunicazione/propaganda politica”.

A quel punto secondo Graziani, Campitelli lo avrebbe “minacciato” con la frase: “Allora quel finanziamento non te lo faccio avere più”, presumibilmente in relazione a un finanziamento che il Comune di Paglieta ha richiesto alla Regione, per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti ingombranti. Secondo Graziani “le regole dell’elezioni e delle campagne elettorali sono precise e normativamente regolamentate. Vanno rispettate da tutti”.

Una situazione non riferita nel comunicato ufficiale diffuso dall’ufficio stampa del presidente Marsilio, oggi in visita istituazionale, oltre a Paglieta, a Villalfonsina, Perano e Pollutri.

“A seguire Marsilio si è fermato a Paglieta, in Municipio, dove ad atttenderlo c’era il sindaco, Ernesto Graziani”, si legge nel comunicato ufficiale a cui è allegata anche una foto in atteggiamenti cordiali.

In merito alla reazione di Campitelli, AbruzzoWeb ha provato a contattare l’assessore che, al momento, non ha ancora fornito la sua versione dei fatti.

Intanto in una nota è intervenuto Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo: “La scorrettezza del centrodestra abruzzese tracima come la lava di un vulcano in eruzione. Oggi a Paglieta Marco Marsilio e due candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, l’assessore Nicola Campitelli e Carla Zinni, si sono presentati nel municipio del Comune frentano per fare campagna elettorale. Il sindaco Enrico Graziani li ha invitati ad uscire dal luogo istituzionale dove non può essere fatta propaganda politica. A questo punto, Campitelli avrebbe detto al sindaco ‘Allora quel finanziamento non te lo faccio avere più'”.

“Eravamo abituati ai metodi spicci di questa giunta regionale ma oggi si è superato ogni limite. Marsilio e i suoi sodali pensano di avere a che fare con gli abitanti di Fontamara: sappiano che l’Abruzzo – che evidentemente il presidente della Regione conosce poco, essendo romano – è terra di persone che non si vendono per un piatto di lenticchie, e che non sono disposte a infrangere le regole pur di ricevere una mancetta. Auspichiamo che la prossima volta queste persone portino rispetto per la normativa: virtù che un amministratore dovrebbe avere nel sangue, ma evidentemente nel partito di Fratelli d’Italia non lo sanno”, conclude Marinelli.