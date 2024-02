REGIONALI: “SPORT PER TUTTI”, PICCININI, “A SCOPPITO ESPERTI E POLITICI A CONFRONTO”

L’AQUILA – Esperti, addetti ai lavori, amministratori e politici a confronto, lunedì prossimo, sul tema “Sport per tutti, le soluzioni per una città-territorio inclusiva”, al comitato elettorale di Scoppito di Alessandro Piccinini, candidato al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia.

Avvocato, già consigliere e assessore allo Sport al Comune dell’Aquila, Piccinini è anche uno sportivo, particolarmente appassionato di corsa che pratica quotidianamente e che lo ha portato a partecipare anche a diverse maratone in Italia e all’estero: “Lo sport come strumento di inclusione sociale, che permette di superare le barriere, anche linguistiche, culturali e religiose, per me è un tema centrale, di vita prima che nell’attività politica”, afferma.

“Non ho mai inteso lo sport solo come infrastrutture, pure essenziali certo, quanto come occasione di condivisione”, rileva Piccinini, “per questo ritengo che vada garantito a tutti il diritto di praticare attività sportiva”.

L’appuntamento, lunedì 12 febbraio, è alle ore 18,30 nei locali che ospitano il comitato, nel centro commerciale Pegaso.

Grazie alla presenza di esperti come Federico Mollicone, presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Stefano Ciallella, tecnico sezione paralimpica fiamme azzurre, del fisiatra Angelo Cacchio, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università dell’Aquila, di Marco Molina, presidente Federazione italiana rugby Abruzzo, e di Paolo Vaccari, ex rugbista oggi consigliere dell’Istituto di credito sportivo, di professione architetto che nella Federazione italiana rugby si occupa di impiantistica sportiva, si approfondiranno i temi legati all’inclusione nello sport e, dice Piccinini, “sarà una preziosa occasione per porre le basi per proposte concrete”.

All’incontro, moderato da Livio Vittorini, presidente della commissione bilancio del Comune dell’Aquila, partecipano anche Claudio Gregori, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Vito Colonna, assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Guido Liris, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione bilancio, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile nazionale Enti locali di Fratelli d’Italia, e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.