REGIONALI: SPOSTATA AL 15 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DI AZIONE NEL CHIETINO

CHIETI – L’annunciata presentazione dei candidati di Azione del collegio Chieti alle prossime elezioni regionali, prevista inizialmente per martedì 13, è spostata alle ore 18 di giovedì 15 febbraio ra Chieti, A Palazzo Lepri.

Parteciperanno all’evento l’On. Elena Bonetti, vice presidente di Azione e l’On. Ettore Rosato, vice segretario di Azione responsabile Enti Locali, insieme a Raffaele Bonanni, presidente regionale e responsabile lavoro nella segreteria nazionale del partito di Carlo Calenda.

L’On.Giulio Cesare Sottanelli, segretario regionale e responsabile nazionale mobilitazioni, coadiuvato dai vertici provinciali del partito, insieme al candidato Presidente Prof. Luciano D’Amico, presenteranno le quattro candidate e i quattro candidati di una lista “che vede al suo interno persone capaci e decise all’impegno massimo per cambiare in meglio la Regione Abruzzo, una Regione che merita di più, molto di più, della copiosa narrazione del Governatore uscente Marsilio, alla quale non corrispondono i fatti ma, anzi, solo dati incontrovertibili che ci collocano in fondo a tutte le classifiche di comparazione con il resto di Italia”.