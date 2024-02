REGIONALI: STAFF DI MARSILIO SMENTISCE ASCOM, “NESSUN CONFRONTO A LANCIANO CON D’AMICO”

VASTO – “Né il presidente Marsilio né alcuna persona della sua segreteria ha mai dato il proprio assenso al confronto di Lanciano organizzato da Ascom, né Ascom è mai stato autorizzato a usare il nome del presidente per questo evento”.

Lo fa sapere lo staff del candidato presidente della Regione per il centrodestra, l’uscente Marco Marsilio, dopo che Ascom Abruzzo aveva comunicato, con tanto di locandina, un confronto pubblico, il 14 febbraio, dalle ore 17 al Teatro Fenaroli, tra lo stesso Marsilio e il candidato presidente per il centrosinistra, Luciano D’Amico, che sarebbe stato il primo confronto elettorale tra i due.

Aveva anche commentato il presidente Angelo Allegrino: “l’ingresso per i cittadini sarà ovviamente libero, e Siamo orgogliosi di essere riusciti ad organizzare quest’evento che pone al centro il futuro dell’Abruzzo”.

Ma in realtà non ci sarà nessun confronto. Spiega ancora lo staff: “esiste anche una interlocuzione tra il responsabile del comitato elettorale e il vertice di Ascom in cui si ribadiva con chiarezza di non diffondere alcuna locandina. Si trattava di uno dei tanti inviti che arrivano in questi giorni di campagna elettorale che oltretutto andava a coincidere con altri impegni precedentemente assunti. Si invita quindi Ascom a non pubblicizzare, anzi ad annullare, un appuntamento di cui non ha mai ricevuto conferma”.