REGIONALI: TACCONE CANDIDATA PER FORZA ITALIA IN PROVINCIA DELL’AQUILA

AVEZZANO – Si è tenuta ieri, ad Avezzano presso la sala Irti, la conferenza stampa di Forza Italia per la presentazione ufficiale di Anna Maria Taccone come candidata alle elezioni regionali che si terranno a Marzo 2024 per il rinnovo del Consiglio Regionale abruzzese. Al suo fianco il deputato Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, Gabriele De Angelis coordinatore provinciale, Aureliano Giffi, coordinatore cittadino, e Goffredo Taddei (capogruppo al Comune. Presenti anche gli altri candidati di Forza Italia Quirino D’Orazio, Simone Angelosante e Roberto Santangelo.

In un momento di forte rilancio, Forza Italia presenta alla corsa delle regionali Anna Maria Taccone già scelta dal partito nel 2020 come candidata a Sindaco per la città di Avezzano, riuscendo in quella occasione ad ottenere il 18% dei consensi, con il solo appoggio politico di Forza Italia.

“Ringrazio Nazario Pagano per la sua prestigiosa ed affettuosa presenza, di cui sono sempre molto grata” apre così il suo intervento la candidata e, rivolgendosi ai suoi compagni di viaggio, aggiunge “mi onoro di essere in questa squadra”.

“La corsa alle regionali sarà una partita difficile, ma credo ci si debba mettere a disposizione non solo quando si pensa di avere la vittoria in tasca bensì quando si crede nelle battaglie che si combattono, quando si ha qualcosa di dire”. Non è mai facile, ci vuole un po’ di coraggio e forse anche un pizzico di incoscienza.

Per Nazario Pagano una candidatura importante per Avezzano: “Anna Maria Taccone è una donna con un curriculum straordinario in ambito accademico e professionale, con incarichi prestigiosi ed esperienza sia in campo privato che pubblico. Essa rappresenta una candidatura importante, una donna di Avezzano ci voleva, nel collegio della provincia dell’Aquila la Marsica rappresenta la quota di elettori più alta e quindi era giusto che fosse ben rappresentata”.