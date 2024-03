REGIONALI: TAGLIERI (FI), “POLITICHE GIOVANILI E SANITA’, INVERTIRE ROTTA SPOPOLAMENTO AREE INTERNE”

SULMONA – “Dalla sanità allo spopolamento della aree interne e all’occupazione giovanile: sono i temi più sentiti di questa movimentata campagna elettorale, una cavalcata molto bella e impegnativa. Raccogliendo le richieste dei cittadini, occorre fare squadra ed essere uniti, lavorare alacremente per dare risposte concrete ai territori”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Luisa Taglieri, candidata di Forza Italia alle regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“La sanità è sicuramente la priorità per i cittadini, nei nostri incontri parliamo spesso di diritto alla salute, rimarcando l’esigenza di dare una risposta adeguata e immediata rispetto alle necessità di ogni singolo territorio”.

“Vengono poi evidenziate ancora importanti differenze tra le costa e le aree interne della nostra regione – ha sottolineato Taglieri – Questione che si ripercuote anche sulle politiche giovanili. Sono più che mai urgenti interventi per garantire un futuro ai nostri giovani. Io stessa sono madre e, parlando con i miei figli, mi rendo conto della grande difficoltà del nostro territorio a offrire prospettive lavorative. Un fattore che contribuisce ad alimentare il fenomeno dello spopolamento”.