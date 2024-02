REGIONALI: TAJANI, “AVANTI PER VINCERE IN ABRUZZO E BASILICATA”

ROMA – “Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo, andiamo avanti per vincere in Abruzzo e in Basilicata”.

Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi ha risposto sul voto alle Regionali in Sardegna.

A chi gli domandava se cambieranno gli equilibri nella maggioranza visto che Forza Italia sta doppiando la Lega, ha replicato: “Non cambia nulla, in Italia c’è il vizio che per elezioni di un comune… Ma cosa cambia… Siamo tutti calmissimi, nessuno è nervoso, siamo serafici”.