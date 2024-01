REGIONALI: TAJANI, “BARDI E CIRIO MIGLIORI CANDIDATI IN BASILICATA E PIEMONTE”

ROMA – “Siamo pronti a discutere e a confrontarci, ma la questione è avere il miglior candidato, il migliore per governare. Bardi è stato primo a utilizzare le royalty sul petrolio per non far pagare il gas, nessun altro aveva avuto questa idea. Stesso discorso vale per Cirio, anche lui governatore efficiente e mai toccato da scandali”.

Lo ha detto al programma di Sky Tg24 ‘Start’ il vice premier, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando delle candidature alle Regionali di Vito Bardi in Basilicata e di Alberto Cirio in Piemonte.

“Si tratta di due eccellenti candidati che vinceranno ancora e governeranno bene – ha aggiunto Tajani – Non siamo disposti a sacrificare questi due nomi, perché sono bravi. Coerentemente, a Perugia non abbiamo candidati che possono raccogliere tanti consensi, e non abbiamo candidato nessuno di Forza Italia”.