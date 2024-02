PESCARA – ”Abbiamo delle liste formidabili, possiamo arrivare al 15% qui in Abruzzo. Forza Italia è in crescita ovunque: un sondaggio di Repubblica l’altro giorno ci dava al 10% a livello nazionale e quindi in Abruzzo possiamo arrivare al 15%. Lavoriamo per dare soluzioni ai cittadini, abbiamo un grande progetto e la nostra squadra è molto più forte di un tempo. Stiamo dando risposte concrete ai cittadini compresa l’organizzazione del G7 in Abruzzo, qui a Pescara”.

Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale FI, all’evento di presentazione delle liste di Forza Italia in Abruzzo, organizzato dal coordinatore nazionale dell’Abruzzo, Nazario Pagano, al Teatro Flaiano di Pescara.