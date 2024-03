REGIONALI: TAJANI, “NON MI PREOCCUPA L’EFFETTO SARDEGNA”

CHIETI – “Abbiamo delle liste positive, piene di donne e uomini che hanno tanto consenso, abbiamo avuto il 12 per cento alle politiche, mi auguro che si possa confermare questo risultato e magari anche fare qualcosa di più. Stiamo lavorando per questo e sono molto, molto ottimista”.

Lo ha detto il leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Chieti, a margine di una visita al museo archeologico nazionale Villa Frigerj, rispondendo ai giornalisti e parlando delle elezioni regionali in Abruzzo del 10 marzo.

Quanto alle elezioni Sardegna e ad un possibile riflesso in Abruzzo “non sento nessun effetto Sardegna – ha aggiunto Tajani. Ci sono episodi elettorali che certamente non fanno piacere, però se andiamo a vedere il consenso per il centrodestra in Sardegna, è superiore al consenso che c’è per il centrosinistra. Che poi per mille e pochi più voti il candidato della sinistra con il voto disgiunto ha ottenuto di più, ma in Abruzzo non esiste il voto disgiunto, avremmo vinto anche con una legge diversa anche con il voto disgiunto, però questo conferma che quello è stato un episodio. Spiacevole come episodio, forse bisognava scegliere il nuovo candidato con qualche settimana di anticipo, qui non c’è questo problema, le cose vanno nella giusta direzione, così come in Basilicata avremo un risultato positivo. Certamente non mi preoccupa l’effetto Sardegna, quando ci sono degli errori bisogna sempre tenerne conto, però non è un errore che mi preoccupa, è un errore che non doveva essere fatto, però è uno stimolo a fare ancora di più”.