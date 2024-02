REGIONALI: TANTA GENTE ALL’INCONTRO A PESCASSEROLI CON LA CANDIDATA ARIANNA ALBA E MARSILIO

PESCASSEROLI – Grande successo dell’incontro “una chiacchierata sulle aree interne” organizzato dalla candidata al consiglio della Regione Abruzzo Arianna Alba nel cinema “Ettore Scola” di Pescasseroli. Nell’incontro ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, inaugurato dal sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari. Arianna Alba giovane imprenditrice e mamma del piccolo Noah di soli 4 mesi, nonché capogruppo di maggioranza al comune di Pescasseroli, ha discusso con il presidente Marsilio le problematiche che vivono quotidianamente le comunità montane ed i cittadini, in particolar modo la candidata, attraverso una presentazione con tanto di slide ha evidenziato le cose necessarie da fare per salvaguardare i piccoli comuni delle aree interne. Nello specifico ha spiegato al presidente Marsilio l’importanza di realizzare un eliporto a Pescasseroli, di rafforzare il presidio della guardia medica nei piccoli comuni, la necessità di costituire nuovi corsi di formazione per le figure lavorative utili per le attività ricettive e non, come per esempio formare il personale addetto alle pulizie oppure fare dei corsi sull’artigianato per non far perdere le tradizioni; ha affrontato anche le diverse problematiche che vivono realmente gli allevatori delle zone montane svantaggiate e vincolate, la necessità di modificare la PAC e di creare un piano di sviluppo economico per le aziende agricole.

È riuscita a strappare anche promesse importanti da parte del presidente della Regione Abruzzo come l’apertura del casello della provincia aquilana di Ortona dei Marsi (Carrito) e l’invito all’amministrazione comunale di adoperarsi per fare un progetto presentabile per la riqualificazione della piscina comunale abbandonata da circa 20 anni. Si è parlato anche di rafforzare i trasporti interni e naturalmente di turismo: la candidata ha spiegato quanto sia necessario diversificare gli indirizzi turistici nei territori montani così da poter garantire destagionalizzazione e quindi lavoro più costante per tutti.

“Sono molto soddisfatta di questo incontro, il presidente Marsilio ci ha dato degli spunti importanti che ci danno fiducia – commenta la candidata al consiglio regionale Arianna Alba – era necessario spiegare ai cittadini il perché della mia candidatura ed era necessario far capire loro che con me c’è l’impegno del presidente della Regione Abruzzo. Ora bisogna rimboccarsi le maniche ed iniziare a programmare punto per punto tutto quanto è stato discusso per riuscire a restituire ai nostri piccoli paesi il lustro e l’importanza che meritano”.