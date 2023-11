REGIONALI, TENSIONI LEGA-FDI. CRIPPA: “SU GRADIMENTO VEDIAMO SE MARSILIO E’ MEGLIO DI SOLINAS…”

L’AQUILA – Ancora frizioni e tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega, anche sul tavolo nazionale che decide i candidati alla Presidenza in vista delle prossime elezioni regionali.

“Non è che si può strappare in Sardegna, e poi chiedere di partire con la campagna elettorale in Abruzzo. Perché allora poi vediamo gli indici di gradimento di tutti i presidenti e non so chi va meglio, se Solinas o Marsilio …”, ha avvertito oggi il vice segretario della Lega Andrea Crippa.

Il riferimento al gradimento riguarda in primo luogo il ricandidato alla Presidenza per l’Abruzzo Marco Marsilio, di FdI, partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, eletta proprio nella circoscrizione L’Aquila-Teramo. Ci sono poi Christian Solinas per Lega- partito sardo d’azione, in Sardegna; e Vito Bardi per FI, in Basilicata.

Se in Trentino FdI accusa i leghisti di non aver rispettato i patti sulle nomine, in Sardegna cassa il governatore uscente, che la Lega voleva riconfermare.

Ed in questo quadro si inserisce il commento del numero due della Lega: “Fratelli d’Italia ha l’onere e l’onore di avere il presidente del Consiglio e di tenere unita la coalizione – nota Crippa -. Ci sono dei tempi che vanno rispettati per la campagna elettorale: secondo me facendo passare del tempo per convocare un tavolo si rischia di compromettere dei risultati. Vendicarsi per il Trentino non facendo partire le campagne elettorali, dove tra l’altro sono coinvolti i tre partiti, non mi sembra una scelta atta a confermar tutti e tre i governatori di centrodestra alle prossime elezioni”.

E ancora: “O si chiude tutto insieme o non si chiude nulla. Se siamo una coalizione dobbiamo considerare tutt il pacchetto. A marzo, prima delle europee, vanno al voto tre Regioni: Sardegna, Basilicata e Abruzzo. Tutte e tre sono governate dal centrodestra ed è naturale la ricandidatura dei presidenti uscenti. La Lega non può essere penalizzata. Noi siamo pronti ad avviare le campagne elettorali domani mattina ma con tutti gli uscenti candidati”.

“Noi non mettiamo veti su altri candidati, non è piacevole che alcuni invece ne mettano sui nostri – aggiunge il vicesegretario leghista -. Quando si cambia un governatore uscente, poi alla fine si rischia sempre di non fare un bel risultato. Gli uscenti hanno fatto un buon lavoro, bisogna partire da loro. Cerchiamo di fare in fretta, troviamo una sintesi e non mettiamo veti tra di noi, altrimenti non facciamo un buon servizio al centrodestra”, ha esortato Crippa.