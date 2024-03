L’AQUILA – Proiezione di Noto sondaggi con copertura al 40% Marco Marsilio, presidente uscente di Fratelli d’Italia candidato per la coalizione di centrodestra allunga al 54,3%, il professor Luciano D’Amico, candidato del campo largo del centrosinistra, al 45,7%.

Affluenza al 52,2%, in calo dell’1%, rispetto alle regionali del 2019.

L’ultima proiezione riguarda anche le liste: nella coalizione del centrodestra Fratelli d’Italia è al 23,9%, Forza Italia, 14,1%, Lega, 8,6%, Marsilio presidente, 5,3%, Noi Moderati, 2,4% e Udc-Dc, 1,3%

Nel campo largo del centrosinistra Partito Democratico è al 18,6%, Abruzzo insieme all’7,9% Movimento 5 Stelle al 7%, Azione al 4,3%, Abruzzo progressista e solidale al 3,5%, Riformisti e civici al 3,1%.

Chiamati al voto 1.208.276 abruzzesi, in corsa 348 candidati, compresi tutti i consiglieri e assessori uscenti, per conquistare, o mantenere, 31 posti in consiglio regionale, con la possibilità di entrare all’emiciclo, per sei dei primi non eletti, al posto di chi sarà nominato assessore, in base al meccanismo della surroga.

Le elezioni abruzzesi assumono una valenza nazionale, considerata come un banco di prova del governo del centrodestra di Giorgia Meloni, dopo la sconfitta delle regionali in Sardegna, e in vista delle elezioni regionali della Basilicata di aprile, delle europee, del Piemonte e Umbria di giugno. Il voto abruzzese è visto anche come un importante test per il campo largo di centrosinistra con l’alleanza inedita, alle regionali abruzzesi, di Pd e M5s, e con in coalizione, a differenza delle regionali in Sardegna, di Azione e Italia viva.

Sia Marsilio che D’Amico, attendono il risultato delle elezioni a Pescara, rispettivamente nei comitati di via Farini, e di viale Regina Elena. Domani invece il presidente vincitore terrà alle 12 un conferenza stampa a palazzo Silone dell’Aquila, sede istituzionale della Giunta regionale.

I RISULTATI

123 seggi su 1.634



MARCO MARSILIO – 55,53



FRATELLI D’ITALIA: 23,73



FORZA ITALIA: 14,26



LEGA: 9,19



MARSILIO PRESIDENTE: 5,55



NOI MODERATI: 3,33



UDC-DC: 0,78



LUCIANO D’AMICO – 44,47



PARTITO DEMOCRATICO: 20,50



ABRUZZO INSIEME: 6,75



MOVIMENTO 5 STELLE: 5,78



ALLEANZA VERDI E SINISTRA – RIFORMISTI E CIVIVI: 4,45



AZIONE: 3,41



RIFORMISTI E CIVICI: 2,27