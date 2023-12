REGIONALI: TONIA PAOLUCCI IN CAMPO CON FORZA ITALIA, “PUNTIAMO A CRESCITA DELL’AREA FRENTANA”

LANCIANO – “In questi anni di lavoro intenso come assessore nella Giunta del Comune di Lanciano mi sono resa conto di quanto sia importante la sinergia tra Comune e Regione per poter attuare politiche efficaci in favore dei territori. Ho quindi deciso di accettare la proposta di candidatura alla carica di consigliere per le elezioni regionali del 2024 in Abruzzo a supporto del candidato e attuale presidente Marco Marsilio. Lo faccio aderendo a Forza Italia, un partito moderato, popolare, europeista, con cui condivido valori e prospettive, in particolare per la crescita della nostra regione, dell’area frentana, di Lanciano”.

Ad ufficializzarlo è l’assessore Tonia Paolucci –con deleghe alla Transizione Ecologica, Pnrr, Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi, contrade – già candidata a sindaco di Lanciano (Chieti), fino ad oggi civica di area centrodestra, nel corso della presentazione della candidatura alla Casa di Conversazione alla presenza, tra gli altri, del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, dell’assessore regionale Daniele D’Amario, del capogruppo in Consiglio regionale Mauro Febbo e del consigliere regionale Manuele Marcovecchio.

“Chi mi conosce sa che ho sempre disegnato per la nostra comunità un progetto di crescita, rilancio e riscatto. Siamo partiti insieme dal basso, con impegno e ‘grinta’ con in testa sempre lo stesso obiettivo: cambiare le cose migliorando la qualità della vita dei cittadini. Continuerò a farlo, continueremo insieme, portando le nostre istanze ma soprattutto la nostra grande passione e amore per il territorio in Consiglio regionale”.