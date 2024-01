REGIONALI: TORTO (M5S): “MARSILIO VERGOGNOSO, SOLO PASSERELLE ELETTORALI MA ZERO FATTI”

CHIETI – “Il 24 gennaio scorso il presidente Marsilio ha fatto un’altra delle sue passerelle elettorali, presso la sede del Consorzio di Bonifica e al Depuratore di Chieti Scalo. Ricordiamo che il Consorzio è commissariato dalla Regione e i lavori di adeguamento della struttura sono in perenne ritardo e la stessa Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale ha più volte sottolineato le varie criticità, a partire dai miasmi che ogni estate si verificano in tutta la zona San Martino e più in generale dello Scalo.

Così Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle.

Ricordo che la consigliera regionale Barbara Stella del Movimento 5 Stelle ha più volte denunciato gli odori nauseabondi: Marsilio dov’era quando i cittadini di Chieti Scalo non riuscivano a dormire e cenare a causa dei cattivi odori? A questo centrodestra non interessa risolvere i problemi degli abruzzesi ma solo la propria propaganda e dunque, nonostante la Centro Depurazione é operativa da oltre due anni, Marsilio è andato a inaugurare una struttura recuperata sulle ceneri della vecchia Depuracque proprio a ridosso delle elezioni regionali”.

“Anche gli agricoltori hanno manifestato, scendendo in strada nelle ultime ore per attaccare Marsilio, accusato di aver brindato con i vertici commissariali del Consorzio piuttosto che dare risposte agli agricoltori. Ma, del resto, questa è una storia che si ripete. Basti pensare ai lavori per la Strada della Pace, promessi da Marsilio ma mai arrivati nonostante i soldi dello Stato ci sono da diverso tempo. Un’arteria fondamentale per gli abitanti teatini che invece rimane soltanto un’incompiuta, causa di disagi e pericolosi incidenti. Mi sono battuta in questi anni e continuerò a farlo affinchè la strada venga messa in sicurezza e restituita ai cittadini. Sul consorzio di Bonifica, quindi, solo un totale disastro e propaganda lunga 5 anni. Al centrodestra lasciamo le passerelle, noi pensiamo ai fatti che con D’amico Presidente può diventare concretezza”, conclude Torto.