REGIONALI TOSCANA: GIANI VERSO RICONFERMA

ROMA – Il governatore ricandidato dal centrosinistra Eugenio Giani verso la riconferma in Toscana.

Youtrend ha già assegnato la vittoria e, intanto, dalla prima proiezione Opinio-Rai Giani è al 54,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 40,6%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,8%.

Nel frattempo, secondo i dati, il 47,73% di affluenza alle urne è il dato più basso nella storia delle elezioni regionali in Toscana. Il precedente record negativo riguardava la tornata elettorale del 2015 quando votò il 48,28% degli aventi diritto e venne eletto per la seconda volta alla guida della Regione Enrico Rossi.

Nel 2020, quando venne eletto per la prima volta Eugenio Giani, aveva votato il 62,60% degli aventi diritto.