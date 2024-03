REGIONALI: TOUR DI SALVINI (LEGA) DOMANI AD AVEZZANO, BARISCIANO E L’AQUILA

L’AQUILA – Il Vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini torna domani, sabato 2 marzo, in Abruzzo per un tour nelle aree interne della Regione. Alle ore 11.30 sarà ad Avezzano (L’Aquila), all’Astra Multiplex, per incontrare cittadini, amministratori e i candidati della Lega del collegio dell’Aquila, alle elezioni regionali del 10 marzo. Nel pomeriggio, si sposterà a Barisciano nella stessa provincia.

L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune. Saranno presenti il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai, il vice presidente della Regione Abruzzo e candidato alle regionali Emanuele Imprudente e Carla Mannetti, anche lei candidata alle elezioni del 10 marzo.

Alle ore 19, Salvini sarà a Civita di Bagno, frazione di L’Aquila, per un incontro pubblico, in programma nel centro “San Raniero”, in via Fura. Ad accompagnare il Vicepremier ci sarà anche il Vicesegretario della Lega On. Andrea Crippa. “Salvini torna per la terza volta, nel giro di pochi giorni, nella nostra regione – sottolinea D’Eramo – per parlare di progetti e del futuro dell’Abruzzo, dove la Lega cresce e continuerà ad essere determinante per lo sviluppo di questa regione”.