REGIONALI: UFFICI CIRCOSCRIZIONALI DI L’AQUILA E TERAMO RIAMMETTONO LISTE NOI MODERATI E UDC-DC

L’AQUILA – Scampato pericolo di esclusione, che avrebbe avuto del clamoroso, per le liste in corsa alle regionali abruzzesi del 10 marzo Unione di Centro – Dc e Noi Moderati.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dei tribunali di Teramo e L’Aquila hanno decretato la loro ammissione, dopo aver sospeso l’iter avendo ricevuto i preavvisi di ricusazione sulla scorta dei ricorsi precedenti al deposito di simboli e liste.

Nel caso dell’Udc l’istanza contestava l’uso dello storico Scudo Crociato conteso da vari movimenti che ne rivendicato i diritti.

Per Noi Moderati, che partecipò alle scorse elezioni politiche con una lista unica proprio con l’Udc, la mancata adesione di quest’ultima al partito unico dei centristi ha generato un contenzioso.

“Nel corso di queste ultime ore, siamo stati sempre sereni e fiduciosi sull’esito a noi favorevole dell’udienza della Commissione centrale circoscrizionale del Tribunale dell’Aquila, svoltasi stamane, che ha giustamente riammesso la lista di Noi Moderati in provincia dell’Aquila”, dichiara in una nota Paolo Tancredi, coordinatore regionale di Noi Moderati in Abruzzo.

Tancredi, inoltre precisa: “Il fatto stesso che i giudici delle altre Commissioni centrali circoscrizionali, dei Tribunali di Teramo, Pescara e Chieti, non abbiano riscontrato, nel ricorso presentato ieri (sabato 11) dall’U.d.C., elementi di attendibilità, rigettandolo immediatamente, ci ha in qualche modo indotto ad un esito favorevole”.

Infine, il coordinatore del partito di Maurizio Lupi in Abruzzo: “Resta l’amarezza che nell’imminente competizione elettorale un alleato, di coalizione e di Governo, debba ricorrere alle carte bollate, creando solo confusione nell’elettorato, che al contrario si aspetta un dibattito sui temi riguardanti l’Abruzzo, come la crescita e lo sviluppo della nostra regione, parlando dei programmi da parte dei partiti. Con soddisfazione, ricordo che siamo stati tra i primissimi a depositare le liste venerdì mattina, e sono ancora più soddisfatto e convinto che la qualità dei nostri candidati rafforzerà l’intera coalizione, portando alla vittoria il Presidente uscente e ricandidato, Marco Marsilio”.