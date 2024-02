REGIONALI: ULTIMI DUE GIORNI PER CHIUDERE LE LISTE. LEGA A TERAMO, PASSO INDIETRO DI D’ORAZIO

L’AQUILA – Domani l’ultimo consiglio regionale della legislatura, poi scatterà la presentazione delle liste alle regionali del 10o marzo, dalle ore 8 di venerdì 9 febbraio alle ore 12 di sabato 10 febbraio, del candidato presidente all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell’Aquila, e delle liste dei candidati per ciascun collegio agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.

Nel centrodestra che sostiene il governatore uscente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, liste già ufficializzate e blindate per Fratelli d’Italia, ed anche per Forza Italia i cui candidati hanno già firmato dal notaio. Domani il leader nazionale Matteo Salvini a L’Aquila ufficializzerà le liste della Lega. Ultimi ritocchi e caselle da riempire, fino all’ultima ora utile, per Noi Moderati, Udc-Dc, e lista Marsilio presidente.

E intanto nella Lega è scoppiato il caso Benigno D’Orazio, ex consigliere regionale, che dopo aver ufficializzato la candidatura nel partito si Salvini già un mese fa, ha fatto un passo indietro dopo che è spuntata fuori nella sua Roseto la candidatura di Mirco Vannucci, di Azione Politica, nelle liste della Lega. C’è chi sostiene che ora D’Orazio potrebbe correre con la lista del Presidente. La Lega potrebbe allora riempire la casella vuota con Giacomo D’Ignazio, presidente di Fira,, anche se il diretto interessato avrebbe tutta l’intenzione di rimanere al suo posto, a capo della finanziaria regionale

Nel centrosinistra che appoggia l’ex rettore dell’Università di Teramo e docente di Economia, Luciano D’Amico, ufficiali e già presentate le liste del Partito democratico, tranne un nome a Pescara, e del Movimento 5 stelle. Restano da definire fino all’ultimo nome in lista i candidati di Azione, dei Progressisti, lista che vede insieme Sinistra Italiana, Articolo 1, Demos ed Europa Verde, la lista Abruzzo insieme, ispirata da Polis 305, e dei Riformisti, che vede insieme Italia viva e socialisti.

Nel centrosinistra la corsa contro il tempo riguarda in particolare i Riformisti, partiti in ritardo dove non dovrebbe essere della partita il segretario regionale di Italia viva, ed ex parlamentare, Camillo D’Alessandro.

Potrebbe esserci anche un terzo candidato presidente, annunciato a fine dicembre, il saggista Lorenzo Valloreja, per il movimento politico Sud chiama Nord, fondato dall’ ex sindaco di Messina Cateno De Luca, ora sindaco di Taormina.

Il 9 febbraio dalle ore 8.00 inizia la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell’Aquila, e gli uffici resteranno aperti fino alle 20. E il termine ultimo sarà quello delle ore 12 del giorno successivo.

Contemporaneamente e con lo stesso range temporale, è prevista la presentazione delle liste di candidati per ciascun collegio, L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara, negli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.

Gli Uffici circoscrizionali dovranno entro la mezzanotte inviare le liste dei candidati all’Ufficio centrale regionale.

Gli Uffici circoscrizionali, entro le 12 di domenica 11 febbraio, dovranno completare la verifica sui seguenti aspetti: se le liste sono state presentate entro i termini, se sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, se comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, se in ogni lista circoscrizionale uno dei due sessi è rappresentato in misura non superiore al 60% dei candidati.

In caso di irregolarità si possono dichiarare non valide le liste, o cancellare dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la corretta documentazione sulla candidabilità e l’insussistenza della cause di incandidabilità.

Entro la stessa sera i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall’Ufficio circoscrizionale nonché delle modificazioni apportate.

E così alle ore 9 di lunedì 12 febbraio, l’Ufficio circoscrizionale tornerà eventualmente a riunirsi per ascoltare i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti che dimostrano la regolarità.

Entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni dell’Ufficio circoscrizionale, i delegati di lista possono fare ricorso all’Ufficio centrale regionale, che avrà tempo fino a mercoledì 14 febbraio deve decidere sui ricorsi, per poi comunicare la decisione ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali, il giorno seguente, giovedì 15 febbraio.

LE LISTE UFFICIALIZZATE

FRATELLI D’ITALIA

PROVINCIA DELL’AQUILA

Antonella Buffone, Tiziana Del Beato, Alessandro Piccinini, Mario Quaglieri, Maria Assunta

Rossi, Vincenzo Uzzeo, Massimo Verrecchia

PROVINCIA DI TERAMO

Marco Cipolletti, Laura D’Ambrosio, Umberto D’Annuntiis, Diego Di Bonaventura, Emanuela Di

Francesco, Paolo Gatti, Marilena Rossi

PROVINCIA DI CHIETI

Paolo Bomba, Nicola Campitelli, Carla Di Biase, Tiziana Magnacca, Francesco Prospero, Antonio

Tavani, Franco Vanni, Carla Zinni

PROVINCIA DI PESCARA

Deborah Comardi, Pasquale Cordoma, Alfredo Cremonese, Leonardo D’Addazio, Luca De

Renzis, Manuela Di Fiore, Lucia Travaglini

PARTITO DEMOCRATICO

PROVINCIA DELL’AQUILA

Guido Angelilli, Lorenzo Berardinetti, Enzo Di Natale, Rita Innocenzi, Angela Marcanio,

Marialisa Paolilli Pierpaolo Pietrucci

PROVINCIA DI TERAMO

Sandro Mariani, Francesca Nardoni, Dino Pepe, Pamela Roncone, Rinaldo Seca, Robert Verrocchio

PROVINCIA DI CHIETI

Anna Bosco, Luigi Febo, Ernesto Graziani, Elisabetta Merlino, Silvio Paolucci, Cristina

Rapino, Chiara Zappalorto

PROVINCIA DI PESCARA

Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Leila Kechoud, Piernicola Teodoro

MOVIMENTO 5 STELLE

PROVINCIA DELL’AQUILA

Giorgio Fedele, Monia Stornelli, Attilio D’Andrea, Simona Sisi, Massimo Di Giambattista, Simonetta De Felicis, Eugenia Salvatore

PROVINCIA DI TERAMO

Margherita Trifoni, Rosaria Ciancaione, Antonella Petrella, Giovanni Cianci, MEDICO Riccardo Straccialini, Santino Ferretti, Mauro Di Felice,

PROVINCIA DI CHIETI

Francesco Taglieri Sclocchi, Isidoro Gianluca Malandra, Lorenzo Di Pompo. Graziella La Rovere, Lorella Ferrara, Antonella Ventura, Marco De Luca, Umberto Mazziotti.

PROVINCIA DI PESCARA

Barbara Stella, Barbara Vicaretti, Erika Alessandrini, Daniele Caruso, Carlo Madeo, Domenico Arces, Berardo Di Giandomenico

FORZA ITALIA

PROVINCIA DELL’AQUILA

Simone Angelosante, Quirino D’Orazio, Paolo Federico, Antonietta La Porta, Roberto Santangelo,

Anna Maria Taccone, Luisa Taglieri

PROVINCIA DI TERAMO

Gabriele Astolfi, Giusy Di Giovanni, Emiliano Di Matteo, Rita Ettorre

Daniele palumbi, Caterina Provvisiero

PROVINCIA DI CHIETI

Daniele D’Amario, Nicolino Di Paolo, Mauro Febbo, Manuele Marcovecchio, Sara Marcozzi,

Franco Martini, Tunia Paolucci

PROVINCIA DI PESCARA

Luigi Arbore Mascia, Paolo Cilli, Giulia De Lellis, Agnese Ranghelli, Lorenzo Sospiri, Pina Tulli,

Antonio Zaffiri